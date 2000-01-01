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Король Корней Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Король Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Король Василий Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зиновия Корнеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Король Алексей Корнеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796
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