Король Корней Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Король Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зиновия Корнеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1796