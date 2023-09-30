Белов Максим Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Леонтий Родионов
Мать: Белова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1863
Рождение ребёнка
31.12.1865
Мать ребёнка: Белова (Некрасова) Варвара Емельянова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Белова (Белов) Александра Максимова
Мать ребёнка: Белова (Некрасова) Варвара Емельянова