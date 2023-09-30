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Белов Максим Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Леонтий Родионов

Мать: Белова Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
07.07.1863

Жена: Белова (Некрасова) Варвара Емельянова

Рождение ребёнка
31.12.1865

Сын: Белов Григорий Максимов

Мать ребёнка: Белова (Некрасова) Варвара Емельянова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белова (Белов) Александра Максимова

Мать ребёнка: Белова (Некрасова) Варвара Емельянова

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