Карпеченко яков гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпеченко яков гаврилович

Карпеченко яков гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1883

Дата смерти

12.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1883

Отец: Карпеченко гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Кирпиченко нина

Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Махина мария

Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Смирнова евгения

Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпеченко Липская екатерина

Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпеченко Кирпиченко борис яковлевич

Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

Смерть
12.10.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close