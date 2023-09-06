Карпеченко яков гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1883
Дата смерти12.10.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1883
Отец: Карпеченко гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Кирпиченко нина
Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Махина мария
Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Смирнова евгения
Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпеченко Липская екатерина
Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпеченко Кирпиченко борис яковлевич
Мать ребёнка: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна
Смерть
12.10.1971