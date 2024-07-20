Яковлева Ефросинья
Место рождения
Дата рождения20.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1876 ст.
Отец: Михайлов Яков
Мать: Григорьева Олимпиада
Крещение
21.09.1876 ст.
Крестная Матрона Михайлова
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Сын: Александр Кузьмин
Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
21.02.1902 ст.
Сын: Кузьмин Василий
Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.
Дочь: Кузьмина Татьяна
Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович
близнец Петра
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.
Сын: Кузьмин Петр
Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Кузьмина Анна
Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно