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Яковлева Ефросинья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

20.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1876 ст.

Отец: Михайлов Яков

Мать: Григорьева Олимпиада

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
21.09.1876 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Матрона Михайлова
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Муж: Быстров Кузьма Михайлович

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Сын: Александр Кузьмин

Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.02.1902 ст.

Сын: Кузьмин Василий

Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.

Дочь: Кузьмина Татьяна

Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
близнец Петра
Рождение ребёнка
08.01.1904 ст.

Сын: Кузьмин Петр

Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
близнец Татьяны
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Кузьмина Анна

Отец ребёнка: Быстров Кузьма Михайлович

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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