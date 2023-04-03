Богорац Авраам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогорац Авраам

Богорац Авраам

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

16.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.12.1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.