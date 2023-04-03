Богорац Авраам
Место рождения
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти16.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)
Смерть
16.12.1978
Похороны
Неизвестно