Кошелев Иосиф Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Иосиф Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Олейник Екатерина Евстафьевна

Мать ребёнка: Кошелева Матрёна Федоровна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Матрёна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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