Кошелев Иосиф Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Олейник Екатерина Евстафьевна
Мать ребёнка: Кошелева Матрёна Федоровна
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно