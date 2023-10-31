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Весса Афанасьевна (Акимовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

03.10.1866

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Афанасий или Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
03.10.1866
Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
От старости.
Похороны
05.10.1866

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