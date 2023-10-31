Весса Афанасьевна (Акимовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти03.10.1866
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Афанасий или Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Смерть
03.10.1866
От старости.
Похороны
05.10.1866