Кладова Раиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1936
Дата смерти18.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936
Отец: Кладов Степан Васильевич
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1963
Дочь: Иванова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович
Смерть
18.08.2021