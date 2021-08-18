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Кладова Раиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1936

Дата смерти

18.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936

Отец: Кладов Степан Васильевич

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1963

Дочь: Иванова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Иванов Юрий Иванович

Смерть
18.08.2021

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