Черногубов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черногубов Николай Николаевич

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.03.1873

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1873
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1902 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1942
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
1942
г. Киев, Украинская ССР
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