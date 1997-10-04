Фомина Зинаида Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1908
Дата смерти04.10.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1908
Отец: Коршунов Трифон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1935
Сын: Фомин Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович
Рождение ребёнка
14.11.1946
Сын: Фомин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аболешева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович
Смерть
04.10.1997