Фомина Зинаида Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Зинаида Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1908

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1908

Отец: Коршунов Трифон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1935

Сын: Фомин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович

Рождение ребёнка
14.11.1946

Сын: Фомин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аболешева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Фомин Владимир Емельянович

Смерть
04.10.1997
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