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Сметанин Иван Сергеевич

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Место рождения

Дудкино, Судиславский район, Костромская область

Дата рождения

24.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1882

Отец: Сметанин Сергей Васильевич

Мать: Наталья Яковлевна

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Бракосочетание
19.01.1909

Жена: не указана

Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Сметанин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
11.05.1918

Дочь: Сметанина Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сметанина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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