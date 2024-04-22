Сметанин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1882
Отец: Сметанин Сергей Васильевич
Мать: Наталья Яковлевна
Бракосочетание
19.01.1909
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.09.1911
Сын: Сметанин Александр Иванович
Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
11.05.1918
Дочь: Сметанина Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сметанина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Сметанина Евгения Никифоровна
Смерть
Неизвестно