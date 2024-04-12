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Тюменцев Василий Григорьевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

16.04.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1836 ст.

Отец: Тюменцев Григорий Андреевич

Мать: Тюменцева Варвара Павловна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.151об №16
Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедальная роспись: 2 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096об
Бракосочетание
Между 1858 и 1860 ст.

Жена: Тюменцева Вера Савватиевна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.

Сын: Тюменцев Архип Васильевич

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.

Сын: Тюменцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1866 ст.

Сын: Тюменцев Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Дочь: Тюменцева Аполлинария Васильевна

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1870

Сын: Тюменцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Рождение ребёнка
24.03.1873 ст.

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1875 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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