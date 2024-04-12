Тюменцев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1836 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.357 л.151об №16
Упоминание
1838 ст.
Исповедальная роспись: 2 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2096об
Бракосочетание
Между 1858 и 1860 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.02.1861 ст.
Сын: Тюменцев Архип Васильевич
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
03.04.1863 ст.
Сын: Тюменцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
29.10.1866 ст.
Сын: Тюменцев Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Дочь: Тюменцева Аполлинария Васильевна
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
12.04.1870
Сын: Тюменцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
24.03.1873 ст.
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Рождение ребёнка
30.05.1875 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюменцева Вера Савватиевна
Смерть
Неизвестно