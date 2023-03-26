Кирильченко Владимир Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирильченко Владимир Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кирильченко Прокопий Семенович

Мать: Чайка Александра Павловна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кирильченко Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Кирильченко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Кирильченко Константин Владимирович

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Любовь Петровна

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