Кирильченко Владимир Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кирильченко Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Кирильченко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Кирильченко Константин Владимирович
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Любовь Петровна