Солдатова Синклитикия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Солдатов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Солдатов Гавриил Исаевич
Матвеевское, Подольск, Московская область
ц. Благовещенская с. Матвеевского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно