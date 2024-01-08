Никитина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90 (№14)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никитин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Фёдорович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
Неизвестно

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