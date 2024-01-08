Никитина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 21 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 90 (№14)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Никитин Пётр Фёдорович
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 89об (№14)
Смерть
Неизвестно