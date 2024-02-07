Филимонова (Тихоновна) Зоя Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Тихоновна) Зоя Юрьевна

Место рождения

Большая Выла, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.12.2004

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Филимонов Николай

Рождение ребёнка
?.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Николай

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