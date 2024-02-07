Филимонова (Тихоновна) Зоя Юрьевна
Место рожденияБольшая Выла, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
24.12.2004
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Филимонов Николай
Рождение ребёнка
?.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимонов Николай