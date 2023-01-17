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Бельшова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

03.06.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.

Дочь: Бельшова Исидора Михайловна

Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Бельшов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельшов Михаил Трофимович

Смерть
03.06.1890 ст.
Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
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