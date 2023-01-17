Бельшова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смерти03.06.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1888 ст.
Дочь: Бельшова Исидора Михайловна
Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Бельшов Федор Михайлович
Отец ребёнка: Бельшов Михаил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1890 ст.