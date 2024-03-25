Никитина (Несмеянова) Матрёна Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1848
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1848
Бракосочетание
24.01.1866
Рождение ребёнка
15.11.1866
Дочь: Медведева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1868
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: Никитина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1870
Сын: Никитин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
29.11.1871
Рождение ребёнка
03.10.1874
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1877
Дочь: Никитина Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1879
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1881
Дочь: Никитина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Никитин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.11.1885
Рождение ребёнка
05.02.1887
Сын: Никитин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.11.1888
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Никитин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1920