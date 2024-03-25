Никитина (Несмеянова) Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Несмеянова) Матрёна Николаевна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1848

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1848

Отец: Несмеянов Николай Васильевич

Мать: Несмеянова Пелагея Даниловна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1866

Муж: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1866

Дочь: Медведева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1868

Сын: Никитин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: Никитина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1870

Сын: Никитин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1871

Сын: Никитин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Никитин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1877

Дочь: Никитина Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1879

Сын: Никитин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1881

Дочь: Никитина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Никитин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
24.11.1885

Сын: Никитин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1887

Сын: Никитин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1888

Сын: Никитин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Никитин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Никитин Николай Григорьевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1920
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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