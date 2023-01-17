Моторин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Моторин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Моторин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Александрова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна
Рождение ребёнка
10.06.1946
Сын: Моторин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна
Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1951
Сын: Моторин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна
Смерть
Неизвестно