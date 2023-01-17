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Моторин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Моторин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Моторин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Александрова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна

Рождение ребёнка
10.06.1946

Сын: Моторин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна

Лебяжье, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Моторин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Моторина Анна Никандровна

Смерть
Неизвестно
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