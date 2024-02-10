Полякова Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1999
Рождение ребёнка
25.04.1999
Дочь: Трофименко Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Трофименко Сергей Юрьевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
08.12.2017
Совместно проживали до Октября 2011 г.