Полякова Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1999

Муж: Трофименко Сергей Юрьевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.04.1999

Дочь: Трофименко Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Трофименко Сергей Юрьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
08.12.2017

Муж: Трофименко Сергей Юрьевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Совместно проживали до Октября 2011 г.

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