Epp (Klassen) Maria 26.02.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Epp (Klassen) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.02.1884, Широкое

умерла 1922, Маринополь, Дніпропетровська область

Отец
Klassen Abraham26.02.1857 г.р.
Мать
Klassen (Olfert) Susanna16.05.1862 г.р.
Супруги
Epp Heinrich06.07.1877 г.р.
Дети
Epp Heinrich03.06.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1884

Отец: Klassen Abraham

Мать: Klassen (Olfert) Susanna

Бракосочетание
15.06.1903

Муж: Epp Heinrich

Маринополь, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Epp Heinrich

Отец ребёнка: Epp Heinrich

Маринополь, Дніпропетровська область

Смерть
1922
Маринополь, Дніпропетровська область

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