Epp (Klassen) Maria
женский, родилась 26.02.1884, Широкое
умерла 1922, Маринополь, Дніпропетровська область
ОтецKlassen Abraham26.02.1857 г.р.
МатьKlassen (Olfert) Susanna16.05.1862 г.р.
Супруги
Epp Heinrich06.07.1877 г.р.
Дети
Epp Heinrich03.06.1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1884
Отец: Klassen Abraham
Мать: Klassen (Olfert) Susanna
Бракосочетание
15.06.1903
Муж: Epp Heinrich
Рождение ребёнка
03.06.1905
Сын: Epp Heinrich
Отец ребёнка: Epp Heinrich
Смерть
1922