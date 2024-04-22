Шаломенцов Ион Пантилеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1862
Дочь: Шаломенцова Анастасия Ионовна
Мать ребёнка: Шаломенцова -- Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаломенцова Агафия Ионовна
Мать ребёнка: Шаломенцова -- Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно