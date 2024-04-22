Шаломенцов Ион Пантилеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаломенцов Ион Пантилеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1862

Дочь: Шаломенцова Анастасия Ионовна

Мать ребёнка: Шаломенцова -- Анна Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаломенцова Агафия Ионовна

Мать ребёнка: Шаломенцова -- Анна Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаломенцова -- Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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