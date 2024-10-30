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Стариков Федор Прокопьевич

Место рождения

Фоминское, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1818

Дата смерти

21.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Стариков Прокопий Козьмич

Мать: Старикова Мавра

Фоминское, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старикова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1848

Сын: Стариков Николай Федорович

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Стариков Степан Федорович

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Стариков Никифор Федорович

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1860

Сын: Стариков Дионисий Федорович

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1863

Сын: Стариков Яков Федорович

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: (Старикова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.02.1898
Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край

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