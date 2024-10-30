Стариков Федор Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти21.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Стариков Прокопий Козьмич
Мать: Старикова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1848
Сын: Стариков Николай Федорович
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Стариков Степан Федорович
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Стариков Никифор Федорович
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
25.05.1860
Сын: Стариков Дионисий Федорович
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
21.04.1863
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: (Старикова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Старикова Екатерина Никифоровна
Смерть
21.02.1898