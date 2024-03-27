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Зубаиров Шариф Фазылович

Место рождения

Посёлок Зирган Мелеузовский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубаиров Фазыл

Мать: не указана

Посёлок Зирган Мелеузовский район
Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Муртазина Галия Шарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Рабига Шакировна

с.Воскресенское Мелеузовского района БАССР
Рождение ребёнка
06.07.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубаирова Рабига Шакировна

с.Воскресенское Мелеузовского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубаирова Рабига Шакировна

Смерть
11.11.1969
Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР
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