Зубаиров Шариф Фазылович
Место рожденияПосёлок Зирган Мелеузовский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зубаиров Фазыл
Посёлок Зирган Мелеузовский район
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Муртазина Галия Шарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Рабига Шакировна
с.Воскресенское Мелеузовского района БАССР
Рождение ребёнка
06.07.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубаирова Рабига Шакировна
с.Воскресенское Мелеузовского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1969
Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Пос. Зирган Мелеузовский район БАССР