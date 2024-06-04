Булатова (Пушкарева) Наталия Гурьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Пушкарева) Наталия Гурьянова

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Пушкарев Гурий (Гурьян) Петров

Мать: Пушкарева (Торхова) Агафья Устинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.03.1888

Муж: Булатов Никифор Софронович

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.08.1893

Дочь: (Булатова) Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Булатов Прохор Никифорович

Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1896

Сын: Булатов Никанор Никифорович

Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Астраханцева (Булатова) Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

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