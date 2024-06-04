Булатова (Пушкарева) Наталия Гурьянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.03.1888
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.08.1893
Дочь: (Булатова) Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Булатов Прохор Никифорович
Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович
Рождение ребёнка
07.08.1896
Сын: Булатов Никанор Никифорович
Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Астраханцева (Булатова) Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Булатов Никифор Софронович
Смерть
После 1917