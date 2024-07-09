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Petrović (Lunjevica) Hristina

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Место рождения

Горни-Милановац, Сербия

Дата рождения

1845

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

RL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Луњевица Пантелија (Панта)

Мать: Луњевица (Кољевић) Анђелија

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Петaр

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрович Елена

Отец ребёнка: Петрович Петaр

Рождение ребёнка
1850

Сын: Петрович Младен

Отец ребёнка: Петрович Петaр

Рождение ребёнка
1850

Сын: Петрович Ђорђe

Отец ребёнка: Петрович Петaр

Смерть
1888

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