Petrović (Lunjevica) Hristina
Место рожденияГорни-Милановац, Сербия
Дата рождения1845
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрович Петaр
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрович Елена
Отец ребёнка: Петрович Петaр
Рождение ребёнка
1850
Сын: Петрович Младен
Отец ребёнка: Петрович Петaр
Рождение ребёнка
1850
Сын: Петрович Ђорђe
Отец ребёнка: Петрович Петaр
Смерть
1888