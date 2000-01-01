Сахибзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шарифзямал
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Махубхямал
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухаметгали
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бибигайша
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухаметвали
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметзариф
Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарфи (Шафей)
Смерть
Неизвестно