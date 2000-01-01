Сахибзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахибзямал

Сахибзямал

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шарифзямал

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Махубхямал

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухаметгали

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бибигайша

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаметвали

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметзариф

Отец ребёнка: Шарфи (Шафей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарфи (Шафей)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close