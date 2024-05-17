Войчек Франц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войчек София Францевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войчек Феофания Францевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1922
Сын: Пыткеев Владимир Францевич
Мать ребёнка: Пыткеева Неизвестно
Смерть
Неизвестно