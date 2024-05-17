Войчек Франц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войчек Франц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войчек София Францевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войчек Феофания Францевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1922

Сын: Пыткеев Владимир Францевич

Мать ребёнка: Пыткеева Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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