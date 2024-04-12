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Филимонов Александр Никитич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Филимонов Никита Федорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Филимонов Илларион Александрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Филимонов Моисей Александрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Федор Александрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филимонов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Филимонов Филимон Александрович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Филимонов Захар Александрович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Филимонов Яков Александрович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1831
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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