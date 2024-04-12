Филимонов Александр Никитич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1831
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Филимонов Никита Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Филимонов Илларион Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Филимонов Моисей Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Федор Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филимонов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Филимонов Филимон Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филимонов Захар Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Филимонов Яков Александрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1831