Антипинъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1893
Сын: Антипинъ Тарасій
Мать ребёнка: Антипина Ефросинья
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Антипинъ Прокопій
Мать ребёнка: Антипина Ефросинья
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Ефросинья