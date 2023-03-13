Антипинъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипинъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1893

Сын: Антипинъ Тарасій

Мать ребёнка: Антипина Ефросинья

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Антипинъ Прокопій

Мать ребёнка: Антипина Ефросинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Ефросинья

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