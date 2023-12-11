Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1889

Дата смерти

31.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Тараканова Александра Ипполитовна

Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Федоровна

Смерть
31.10.1963
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе
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