Петунин-Сергеев Ипполит Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1889
Дата смерти31.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Тараканова Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Сергеева Прасковья Федоровна
Смерть
31.10.1963
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище в заволжском районе