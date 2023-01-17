Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Васильева

Настасья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Степан Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иовов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Климентий Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Иовов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Лукьянова

Отец ребёнка: Лукьян Иовов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Иовов

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close