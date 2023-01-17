Елена Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Екимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Катерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1852 ст.

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1856 ст.

Сын: Каменев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлов

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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