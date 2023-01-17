Елена Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1838 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Катерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
30.08.1852 ст.
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Рождение ребёнка
20.12.1856 ст.
Сын: Каменев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно