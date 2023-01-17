Субботин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения04.01.1915
Дата смерти02.06.1959
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915
Бракосочетание
1933
Жена: Субботина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Субботин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
02.06.1959
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область