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Субботин Иван Федорович

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Место рождения

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.01.1915

Дата смерти

02.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1915

Отец: Субботин Федор Андреевич

Мать: Субботина Акилина Ионовна

Макарьевская, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1933

Жена: Субботина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Субботин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Субботина Ольга Ивановна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
02.06.1959
Монино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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