Каледина Марина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
Около 1856
Муж: Каледин Михаил
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Каледин Михаил
Рождение ребёнка
1867
Сын: Каледин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Каледин Михаил
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Каледина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Каледин Михаил
Смерть
Неизвестно