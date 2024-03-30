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Каледина Марина Григорьевна

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Каледин Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Каледин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Каледин Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1867

Сын: Каледин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Каледин Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Каледина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Каледин Михаил

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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