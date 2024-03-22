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Вилков Григорий Герасимов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1888

Отец: Вилков Герасим Яковлев

Мать: Вилкова Евдокия Маркова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Андрей Марков, Анна Кирьянова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: (Вилкова) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
23.05.1914

Сын: Вилков Иван (Иоанн) Григорьевич

Мать ребёнка: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова Чубакова
Смерть
Неизвестно

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