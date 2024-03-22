Вилков Григорий Герасимов
Место рождения
Дата рождения08.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1888
Отец: Вилков Герасим Яковлев
Мать: Вилкова Евдокия Маркова
Восприемники Андрей Марков, Анна Кирьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: (Вилкова) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
23.05.1914
Сын: Вилков Иван (Иоанн) Григорьевич
Мать ребёнка: Вилкова (Прибылова) Клавдия Гаврилова
Восприемники Филипп Гаврилов Прибылов, Васса Гаврилова Чубакова
Смерть
Неизвестно