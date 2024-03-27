Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Рахимов Рамазан Садыкович
Мать: Рахимова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдрашитов Кашафутдин (Кашаф) Фаттахович
Смерть
1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно