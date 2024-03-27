Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова (АбдРахимова) Марзия Рамазановна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1896

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Рахимов Рамазан Садыкович

Мать: Рахимова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрашитов Кашафутдин (Кашаф) Фаттахович

Рождение ребёнка
15.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Кашафутдин (Кашаф) Фаттахович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1993
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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