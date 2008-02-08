Петрова Арина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Арина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2008

Отец: Петров Сергей Геннадьевич

Мать: Самойлова Светлана Николаевна

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