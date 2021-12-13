Шкуренко Дмитрий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1990
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.08.2020
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва