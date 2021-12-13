Шкуренко Дмитрий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуренко Дмитрий Аркадьевич

Место рождения

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми

Дата рождения

16.08.1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
29.08.2020

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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