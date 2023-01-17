Смирнова Ольга Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Ольга Вадимовна

Смирнова Ольга Вадимовна

avatar

Место рождения

Лякино, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961

Отец: Смирнов Вадим Петрович

Мать: Смирнова Галина Ивановна

Лякино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.03.1991

Сын: Хрисанфов Александр Викторович

Отец ребёнка: Хрисанфов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1993

Дочь: Хрисанфова Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Хрисанфов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанфов Виктор Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close