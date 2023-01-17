Смирнова Ольга Вадимовна
Место рождения
Дата рождения30.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961
Отец: Смирнов Вадим Петрович
Мать: Смирнова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1991
Сын: Хрисанфов Александр Викторович
Отец ребёнка: Хрисанфов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
30.08.1993
Дочь: Хрисанфова Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Хрисанфов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно