Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна ?.01.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1894

Дата смерти

?.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894

Отец: Локтионов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтояров Николай

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Запорожченко (Бахтоярова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахтояров Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бахтоярова (Бахтоярова) Раиса

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бахтояров Иван

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Звягинцева (Бахтоярова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бахтояров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бахтояров Николай

Смерть
?.01.1966
Еленовское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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