Локтионова (Локтионова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1894
Дата смерти?.01.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1894
Отец: Локтионов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахтояров Николай
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Запорожченко (Бахтоярова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бахтояров Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бахтоярова (Бахтоярова) Раиса
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бахтояров Иван
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Звягинцева (Бахтоярова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бахтояров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Бахтояров Николай
Смерть
?.01.1966
Еленовское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)