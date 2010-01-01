Плетенёв Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетенёв Владимир

Плетенёв Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ямал
Вахтовик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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