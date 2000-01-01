Agsteribbe Simon Isaac
Место рожденияAmsterdam, North Holland, Netherlands
Дата рождения02.01.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1828
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Бракосочетание
27.02.1861
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Бракосочетание
07.09.1864
Жена: Agsteribbe Marianne
Смерть
Неизвестно