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Agsteribbe Simon Isaac

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Дата рождения

02.01.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.
1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1828

Отец: Achttienribbe Isaac Simon

Мать: Agsteribbe Roosje Salomon

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Бракосочетание
27.02.1861

Жена: Agsteribbe Duifje Eliazer

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Бракосочетание
07.09.1864

Жена: Agsteribbe Marianne

Смерть
Неизвестно
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