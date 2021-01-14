Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.?

Дата смерти

14.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блашенков Павел Александрович

Отец ребёнка: Блашенков Александр Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1979

Дочь: Щежина (Блашенкова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Блашенков Александр Павлович

Смерть
14.01.2021

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