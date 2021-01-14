Блашенкова (Андреева) Марина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.?
Дата смерти14.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блашенков Павел Александрович
Отец ребёнка: Блашенков Александр Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1979
Дочь: Щежина (Блашенкова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Блашенков Александр Павлович
Смерть
14.01.2021