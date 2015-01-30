Фролова Иванова (Боровикова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Иванова (Боровикова) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1913

Дата смерти

30.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913

Отец: Боровиков Никита Евменович

Мать: Боровикова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
30.03.1938

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Антонович

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Фролов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Фролов Иван Антонович

Рождение ребёнка
25.05.1953

Сын: Иванов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Киреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Дмитрий Киреевич

Смерть
30.01.2015
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