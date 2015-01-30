Фролова Иванова (Боровикова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1913
Дата смерти30.01.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913
Рождение ребёнка
30.03.1938
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Антонович
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Фролов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Фролов Иван Антонович
Рождение ребёнка
25.05.1953
Сын: Иванов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Киреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2015