(Столбова) Елена Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Столбова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область