(Столбова) Елена Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Елена Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Столбов Яков Максимович

Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Столбов Филип Максимович

Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Столбова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Столбов Максим Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Максим Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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