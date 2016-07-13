Шарипов Салим Тахирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Салим Тахирович

Шарипов Салим Тахирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2016

Отец: Шарипов Тахир Дамирович

Мать: Шарифуллина Земфира Жавдатовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close