Василий Семёнов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Домна Ильина1821 г.р.
Отец
Семён Михайлов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Семён Михайлов

Мать: Домна Ильина

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Смерть
Неизвестно

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