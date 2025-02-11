Гусарова Елена Фролова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Гусаров Михаил Артемьев1837 г.р.
Дети
(Гусарова) Наталья Михайлова23.08.1872 г.р.
Гусаров Иван Михайлов09.10.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1872
Дочь: (Гусарова) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев
Рождение ребёнка
09.10.1874
Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев
Рождение ребёнка
19.01.1876
Дочь: (Гусарова) Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев
Смерть
Неизвестно