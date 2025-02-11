Гусарова Елена Фролова До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Гусарова Елена Фролова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Гусаров Михаил Артемьев1837 г.р.
Дети
(Гусарова) Наталья Михайлова23.08.1872 г.р.
Гусаров Иван Михайлов09.10.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Михаил Артемьев

Рождение ребёнка
23.08.1872

Дочь: (Гусарова) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.10.1874

Сын: Гусаров Иван Михайлов

Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.01.1876

Дочь: (Гусарова) Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Гусаров Михаил Артемьев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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