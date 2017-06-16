Ковалёв Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1948
Дата смерти16.06.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1969
Дочь: Воронкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Ковалёва Алла Николаевна
Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Ковалёв Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна
Рождение ребёнка
03.09.1982
Сын: Ковалёв Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2017