Ковалёв Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1948

Дата смерти

16.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1969

Дочь: Воронкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Ковалёва Алла Николаевна

Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Ковалёв Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна

Рождение ребёнка
03.09.1982

Сын: Ковалёв Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ковалёва Светлана Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Светлана Яковлевна

Смерть
16.06.2017
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